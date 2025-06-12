تحطم طائرة ركاب هندية تقل 244 شخصا في أحمد آباد

تحطمت طائرة ركاب هندية على متنها 244 شخصا اليوم الخميس في مدينة أحمد آباد بشمال غرب الهند، بعد دقائق قليلة من إقلاعها متجهة إلى مطار غاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت صور الطائرة المنكوبة التابعة لشركة طيران الهند عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد الدخان من موقع الحادث قرب المطار في أحمد آباد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس عن فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني إن الرحلة "إيه آي 171" للطائرة وهي من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها الساعة 13:38 بالتوقيت المحلي.

وأضاف كيدواي أن الطائرة كانت تقل 232 راكبا وطاقما مؤلفا من 12 شخصا، موضحا أنه تم تفعيل فرق الطوارئ في المطار، وهرعت فرق الإطفاء والفرق الطبية إلى المطار للقيام بأعمال الإنقاذ.

ونُقل العديد من الركاب المصابين إلى المستشفيات القريبة. ولا تزال فرق الإنقاذ الطبية وفرق الإطفاء فاعلة في موقع الكارثة.

وأغلق المسؤولون الطرق المؤدية إلى المطار ومنطقة التحطم المحيطة به للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول دون انقطاع، ووُضعت تحويلات مرورية لإدارة الازدحام حول الموقع.

وأصدر وزير الطيران الهندي رام موهان نايدو بيانا بعد الحادث بوقت قصير قال فيه "أشعر بالصدمة والحزن الشديدين لمعرفة نبأ تحطم الطائرة في أحمد آباد.. نحن في حالة تأهب قصوى. وأتابع الوضع شخصيًا، وقد وجهت جميع وكالات الطيران والاستجابة للطوارئ لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة".

إعلان

من جهته قال شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة طيران الهند "في هذه اللحظة، ينصب تركيزنا الأساسي على دعم جميع المتضررين وعائلاتهم. ونبذل قصارى جهدنا لمساعدة فرق الاستجابة للطوارئ في الموقع وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمين للمتضررين"

وفي لندن أصدر مطار غاتويك بلندن بيانا قال فيه "نؤكد أن الرحلة التي تحطمت عند إقلاعها من مطار أحمد آباد اليوم كان من المقرر أن تهبط في مطار غاتويك بلندن الساعة 18:25".