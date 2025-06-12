تعرّف إلى منشآت إيران وإسرائيل النووية ودور أجهزة الطرد المركزي

يسلط التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الضوء على منشآت إيران وإسرائيل النووية، في ظل المخاوف من توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.

واستعرضت الجزيرة عبر خريطة تفاعلية أبرز المنشآت النووية لإيران وإسرائيل، في وقت تؤكد فيه طهران، أن كافة منشآتها النووية هي لأغراض سلمية.

منشآت إيران النووية:

نطنز: منشأة تخصيب.

منشأة تخصيب. فوردو: منشأة تخصيب.

منشأة تخصيب. أصفهان: تصنيع وقود نووي.

تصنيع وقود نووي. تسا: إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي.

إنتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي. أراك: توليد الطاقة وإنتاج البلوتونيوم.

مفاعل طهران: يصنف ضمن المفاعلات الصغيرة، وينتج النظائر الطبية المشعة لمعالجة السرطان، ويعمل بوقود من اليورانيوم المخصب.

مفاعل بوشهر: مفاعل كهروذري قادر على إنتاج 1000ميغاوات من الكهرباء، وموصول عمليا بشبكة الكهرباء الوطنية.

أجهزة الطرد المركزي "آي آر 1" IR-1:

أجهزة طرد من الجيل الأول.

تمتلك إيران آلاف الأجهزة.

غير كافية سوى للتخصيب بنسب تتراوح بين 3.6 – 4%.

أجهزة الطرد المركزي "آي آر 6" IR-6:

نسخة مطورة محليا، وتقول إيران، إنها أكثر تقدما بنحو 6 أضعاف النموذج السابق.

يعتقد أنها تستخدم في منشأة فوردو.

يتم تخصيب اليورانيوم بسرعة أعلى.

تقليل عدد الأجهزة المطلوبة، مما يسهل إخفاء العمليات إن لم تكن تحت رقابة دولية.

تقصير الوقت اللازم لإنتاج يورانيوم مخصب بدرجة عسكرية، ما يُعرف بـ "وقت الاختراق النووي".

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مواقع إسرائيل النووية:

يودفات: منشأة مشتبه بها لتجميع الأسلحة النووية.

منشأة مشتبه بها لتجميع الأسلحة النووية. إيلابان: ثاني منشأة لتخزين الأسلحة الإسرائيلية، وتحتوي على قذائف نووية تكتيكية.

ثاني منشأة لتخزين الأسلحة الإسرائيلية، وتحتوي على قذائف نووية تكتيكية. كفار زخاريا: قاعدة صواريخ نووية مشتبه بها ومنشأة لتخزين القنابل.

قاعدة صواريخ نووية مشتبه بها ومنشأة لتخزين القنابل. تسوريك: يتعامل مع تصميم الأسلحة وبنائها إلى جانب الأبحاث النووية.

يتعامل مع تصميم الأسلحة وبنائها إلى جانب الأبحاث النووية. تيروش: يُرجح أنه مخصص للتخزين الإستراتيجي.

يُرجح أنه مخصص للتخزين الإستراتيجي. نيغيف/ ديمونا: مركز أبحاث قريب من ديمونا، يضم بنية تحتية مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية.

يشار إلى أن شركة رافائيل تعد المسؤولة عن التجميع الفعلي للأسلحة النووية الإسرائيلية.