الحوثي: أطلقنا 11 صاروخا ومسيرة على إسرائيل هذا الأسبوع

أعلن زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، أن قوات الجماعة أطلقت هذا الأسبوع 11 صاروخا ومسيرة على مواقع داخل إسرائيل، مؤكدا استمرار العمليات المساندة لقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة مصورة للحوثي بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال الحوثي إن قوات الجماعة نفذت هذا الأسبوع عمليات عسكرية بـ11 صاروخا باليستيا ومسيرة على أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي في حيفا ويافا (تل أبيب) وأسدود.

وأشار إلى أن 5 من هذه الصواريخ كانت موجهة نحو مطار اللد (بن غوريون) في يافا المحتلة.

وأضاف أن إحدى أبرز العمليات التي نفذتها الجماعة كانت مساء الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "قوية ومؤثرة وناجحة، وتسببت في إرباك وتخبط واضح في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، حيث أطلقت بعض الصواريخ الاعتراضية تزامنا مع إقلاع إحدى الطائرات من المطار".

وأوضح الحوثي أن العمليات تأتي في إطار سعي مستمر لفرض حصار جوي على إسرائيل، ردا على جرائم الإبادة في غزة.

"جبهة إسناد"

وأكد أن "جبهة الإسناد من يمن الإيمان والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة في عملياتها العسكرية وقصفها لعمق فلسطين المحتلة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت الجماعة إطلاق صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي، على مطار بن غوريون، مؤكدة إصابة أحدهما للهدف مباشرة، كما أعلنت دخول ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف ردًا على استهداف إسرائيل ميناء الحديدة.

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ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهرا.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.