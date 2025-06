نقل 70 حيوانا من وحيد القرن من جنوب أفريقيا إلى رواندا

في عملية وصفت بأنه الأكبر من نوعها في التاريخ، تم نقل 70 حيوانا من وحيد القرن الأبيض، من جنوب أفريقيا إلى رواندا، بهدف إعادة التوطين البيئي بين الدولتين، في رحلة تجاوزت 3400 كيلومتر.

وفي إطار المبادرة التي تهدف لإعادة توطين الحياة البرية، والمحافظة على وحيد القرن الأبيض الجنوبي الذي بات مهدّدا بالانقراض، تمت عملية النقل عبر مرحلتين، إحداهما في طائرة بوينغ-747 حيث أوصلت 35 من القطيع إلى مطار كيغالي الدولي، والأخرى كانت عن طريق البرّ عبر شاحنات خُصصت لذات الغرض.

70 southern white rhino completed a 3,400 km journey from South Africa to Rwanda’s Akagera National Park. The translocation was complex and was completed in two phases, each comprising 35 rhino, spaced three days apart. pic.twitter.com/dv3fLFpl03

— Akagera National Park (@AkageraPark) June 10, 2025