نقل 70 حيوانا من وحيد القرن من جنوب أفريقيا إلى رواندا

في عملية وصفت بأنه الأكبر من نوعها في التاريخ، تم نقل 70 حيوانا من وحيد القرن الأبيض، من جنوب أفريقيا إلى رواندا، بهدف إعادة التوطين البيئي بين الدولتين، في رحلة تجاوزت 3400 كيلومتر.

وفي إطار المبادرة التي تهدف لإعادة توطين الحياة البرية، والمحافظة على وحيد القرن الأبيض الجنوبي الذي بات مهدّدا بالانقراض، تمت عملية النقل عبر مرحلتين، إحداهما في طائرة بوينغ-747 حيث أوصلت 35 من القطيع إلى مطار كيغالي الدولي، والأخرى كانت عن طريق البرّ عبر شاحنات خُصصت لذات الغرض.

70 southern white rhino completed a 3,400 km journey from South Africa to Rwanda’s Akagera National Park. The translocation was complex and was completed in two phases, each comprising 35 rhino, spaced three days apart. pic.twitter.com/dv3fLFpl03 — Akagera National Park (@AkageraPark) June 10, 2025

ووفقا لمجلس تنمية رواندا، فإن أعداد حيوان وحيد القرن -التي سيتمّ توطينها- نقلت من محمية مونيانا في جنوب أفريقيا إلى منتزه أكاجيرا الوطني في رواندا، المصنّف بأنه أكبر الأماكن الرطبة المحمية وسط قارة أفريقيا.

توفير الأمان

وقال مجلس التنمية في رواندا إن الهدف من هذه العملية هو إعادة توطين أكثر من ألفين، من سلالة وحيد القرن الأبيض الجنوبي، إلى مناطق محمية وآمنة ومدارة جيدا في جميع أنحاء القارة.

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وكان وحيد القرن الأبيض يوجد بكثرة في أفريقيا، لكنّ أعداده تراجعت الفترات الأخيرة بسبب الصيد الجائر، والإهمال من طرف المسؤولين عن حماية الطبيعة والحياة البرية.

ووفقا للمؤسسة الدولية لوحيد القرن، فقد ارتفع الصيد الجائر لهذا الحيوان في أفريقيا بنسبة 4% من عام 2022 إلى 2023، حيث قتل ما لا يقل عن 586 رأسا عام 2023.

ويشكّل وحيد القرن الأبيض الجنوبي إحدى سلالتين فرعيتين من وحيد القرن الأبيض، وهو مهدّد بالانقراض، إذ لم يبق منه على قيد الحياة سوى 17 ألفا، وفقا لبيانات الصندوق العالمي للطبيعة.

ويعتبر اتحاد الطبيعة العالمي أن وحيد القرن الأبيض الشمالي سلالة باتت شبه مهدّدة، ويعتبر الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية موطنا طبيعيا لها.