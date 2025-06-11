كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين مرحلين من أميركا

أعلنت كوسوفو -اليوم الأربعاء- موافقتها على طلب من الحكومة الأميركية لاستضافة ما يصل إلى 50 مهاجرا أجنبيا مرحلين من الولايات المتحدة سنويا.

وقالت حكومة كوسوفو لوكالة أسوشيتد برس إنها ستقوم بتوطين هؤلاء المهاجرين لفترة محدودة بهدف "تسهيل عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية".

وأضافت أنها ستقوم باختيار أفراد "من مجموعة مقترحة، شريطة أن يستوفوا معايير محددة تتعلق باحترام حكم القانون والنظام العام".

ووصفت حكومة كوسوفو الولايات المتحدة بأنها "حليف راسخ"، وقالت "نقدر دعم الولايات المتحدة تقديرا بالغا، لا سيما ونحن نواصل جهودنا نحو الاندماج في المؤسسات الأوروبية الأطلسية".

وشرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه منصبه لفترة ثانية في يناير/كانون الثاني الماضي- في تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.

وأكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر، وذلك رغم الاضطرابات التي اندلعت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا على خلفية توقيف المهاجرين.