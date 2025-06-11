أخبار|أوروبا

عقوبات غير مسبوقة.. هل بدأت أوروبا عزل إسرائيل؟

بن غفير وسموتريتش
وزيرا الأمن بن غفير (يمين) والمالية سموتريتش الإسرائيليان (الجزيرة-وكالات)
بشار أبو زكري
11/6/2025

تفاعل جمهور منصات التواصل مع فرض كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج -أمس الثلاثاء- عقوبات على وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، وذلك بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأعلنت لندن أن العقوبات تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها هذان الوزيران الشهر الماضي، اعتبرتها وحلفاؤها "تحريضية" وتغذي العنف ضد الفلسطينيين.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ونعبّر عن فزعنا من معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. نحن ملتزمون بحل الدولتين".

وكان كل من بن غفير وسموتريتش قد أثارا موجة انتقادات دولية الشهر الماضي، بعدما صرح الأخير بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" مشيرًا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

أما بن غفير المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا سابقًا إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة" كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي" مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

إعلان

وفي السياق ذاته، رأى مغردون أن هذين الوزيرين "المتطرفين" ارتكبا جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبروا أن فرض عقوبات صارمة عليهما من قِبل 4 دول أوروبية، على رأسها بريطانيا، يُعد سابقة تاريخية.

وذهب آخرون إلى القول إن "أوروبا بدأت في عزل إسرائيل دوليًا" وإن هذه العقوبات قد تشكّل بداية لما وصفوه بـ"تسونامي أوروبي" قادر على إحداث تغيير في مسار القضية الفلسطينية.

وأشار بعض المعلقين إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة للحد من صلاحيات الوزيرين داخل الدول الأوروبية، بسبب تورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة والضفة.

وفي المقابل، اعتبرها آخرون "ذرًّا للرماد في العيون" وقالوا إن بن غفير وسموتريتش "جزء من حكومة فاشية وإرهابية" وكان من الأولى -برأيهم- معاقبة الحكومة الإسرائيلية كاملة وتقديم أعضائها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب أحد النشطاء "شيئًا فشيئًا سيصبحون عبئًا على الغرب.. همجيتهم هي من تجعلهم لعنة العقد الثامن".

إعلان

كما تساءل مغردون عن سبب عدم شمول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات، رغم مسؤوليته المباشرة عن السياسات القائمة.

وتساءل آخرون: هل تمثل هذه العقوبات بداية لتغيير حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟

وأوضح مدونون أن المطلوب ليس فقط فرض العقوبات، بل تفعيل مذكرات اعتقال دولية بحق سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ووزيري الدفاع (السابق والحالي) ورؤساء الأركان، وكل من ثبتت مشاركته في أعمال إبادة جماعية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورأى بعضهم أن هذه العقوبات قد تكون بمثابة "حماية غير مباشرة لهما، ريثما تهدأ نيران التطهير العرقي في قطاع غزة".

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان