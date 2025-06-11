بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعزف لأول مرة نشيدا وطنيا مشتركا

عزف يوم الاثنين الماضي نشيد "ساحل بينكان" (اتفاقية الساحل)، وهو النشيد الرسمي لتحالف دول الساحل، لأول مرة في القصور الرئاسية لدول الاتحاد الثلاث: بوركينا فاسو، مالي والنيجر، في التوقيت نفسه، حيث تم رفع العلم الوطني في كل بلد إلى جانب علم تحالف دول الساحل.

واختير عنوان نشيد "ساحل بينكان" باللغة البامبارا، وهي إحدى اللغات المحلية في مالي ومنطقة الساحل، بينما جاءت كلماته باللغة الفرنسية.

ويتألف النشيد من 3 أبيات، وهو يكرم الماضي البطولي لشعوب الساحل، ويحتفل بشجاعة وإنجازات أبنائه، بينما يتطلع إلى مستقبل مشرق لهذه المنطقة في غرب أفريقيا.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بوحدة وعزيمة دول الساحل، في حين أدان ما سمها بالمناورات الإمبريالية التي تهدف إلى تقويض هذه الوحدة الناشئة في إطار الاتحاد.

وأكد أن "القوى الخارجية تحاول دائما تقسيم دول المنطقة، إلا أن مستقبل الساحل يبقى واعدا بفضل التضامن بين دوله".

من جانبه، أكد الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال آسيمي غويتا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد دول الساحل، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الثلاث، معتبرا أن الاتحاد ليس مجرد تحالف سياسي بل هو أيضا تجسيد لإرادة مشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية.