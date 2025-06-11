أخبار|عربي

رويترز: السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب مخاطر أمنية متزايدة

BAGHDAD, IRAQ - MAY 30: Iraqi Counter Terrorism Forces stand guard outside the U.S. Embassy on May 30, 2021 in Baghdad, Iraq. Coalition forces based in Baghdad's International Zone across the street are part of the U.S.-led Military Advisor Group of 13 nations supporting the Iraqi Security Forces. The United States currently maintains 2,500 military personnel in Iraq as part of Operation Inherent Resolve. (Photo by John Moore/Getty Images)
قوات أمنية عراقية عند مقر السفارة الأميركية في بغداد (غيتي)
11/6/2025-|آخر تحديث: 21:05 (توقيت مكة)

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي -اليوم الأربعاء- أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده قال -في وقت سابق اليوم- إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.

وأعلن نصير زاده ا إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين، مؤكدا أن کافة القواعد الأميركية "تحت مرمانا، وسوف نستهدف تلك القواعد إذا فرض علينا صراع".

وردا على سؤال بشأن التهديدات العسكرية لبلاده إن فشلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم "إذا فرض علينا صراع ستكون الخسائر البشرية للجانب الآخر أکثر منا".

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان