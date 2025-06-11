رويترز: السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب مخاطر أمنية متزايدة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي -اليوم الأربعاء- أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده قال -في وقت سابق اليوم- إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.

وأعلن نصير زاده ا إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين، مؤكدا أن کافة القواعد الأميركية "تحت مرمانا، وسوف نستهدف تلك القواعد إذا فرض علينا صراع".

وردا على سؤال بشأن التهديدات العسكرية لبلاده إن فشلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم "إذا فرض علينا صراع ستكون الخسائر البشرية للجانب الآخر أکثر منا".