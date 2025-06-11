عاجل | القناة 13: الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقه في أحداث 7 أكتوبر في بلدة ياخيني جنوبي إسرائيل
11/6/2025-|آخر تحديث: 09:41 (توقيت مكة)
عاجل | القناة 13: الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقه في أحداث 7 أكتوبر في بلدة ياخيني جنوبي إسرائيل
عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش وصلت إلى ياخيني بعد بدء هجوم حماس بعدة ساعات وكان عددها قليلا
عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: المسلحون الفلسطينيون كانوا يمتلكون معلومات عن مكان منزل المسؤول الأمني في ياخيني
عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: معظم أفراد غرفة الاستنفار في ياخيني لم يقاتلوا ولم ينفذوا مهامهم في الاشتباكات مع حماس
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة