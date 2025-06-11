جنوب أفريقيا: موجة برد وثلوج تتسبب بمصرع 5 أشخاص

قال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن موجة البرد الحالية المصحوبة بالثلوج وتساقط الأمطار قد تسببت في مصرع 5 أشخاص في حادث سير على الطريق السريع بمدينة كيب الشرقية.

وشهدت جنوب أفريقيا منذ مطلع الأسبوع الجاري موجة برد شديدة مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية في البلاد، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذّرت المواطنين من انخفاض حاد في درجات الحرارة هذا الأسبوع، إضافة إلى عواصف ورياح وشديدة، وتساقط للثلوج في جميع المدن الشرقية.

وقالت إدارة النقل إن تساقط الثلوج الذي استمر منذ يوم الاثنين الماضي، في مقاطعات كيب الشرقية، وكوازولو ناتل، وفري ستيت، أدى إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع تربط بين هذه المقاطعات.

وعادة ما تشهد جنوب أفريقيا تساقطا للثلوج خلال فترة الشتاء التي تمتد من يونيو/حزيران، إلى أغسطس/آب، وتنخفض فيها درجات الحرارة حتى تصل إلى درجة تحت الصفر مئوية.

وفي منشور لها على منصة "إكس" قالت شركة الطاقة والكهرباء "إسكوم" إنها تلقّت الكثير من مكالمات العملاء على المستوى الوطني تبلّغ عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة إنها تعمل على تأمين الموارد الإضافية من أجل القدرة على الاستجابة والتدخل لإصلاح الأعطاب في المنظومة الكهربائية.

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وكانت هيئة الأرصاد توقّعت استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج، حتى منتصف الأسبوع الجاري.