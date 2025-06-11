بينهم 39 طفلا.. إسرائيل تعتقل 488 فلسطينيا بالضفة في شهر

قالت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت -خلال مايو/أيار الماضي- 488 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 39 طفلاً و23 سيدة.

وجاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وذكر البيان أن عدد الاعتقالات ارتفع -منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى نحو 17 ألفا و500 حالة، بينهم 545 سيدة، و1400 طفل.

وقال أيضا إن هذه المعطيات "تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً، وهذا المعطى لا يشمل عدد حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف".

وأضافت المؤسسات الثلاث أن "حملات الاعتقال تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بغزة، وتصاعد العدوان الشامل على كافة الجغرافيا الفلسطينية، بما فيه التصاعد غير المسبوق لعدوان المستوطنين، الذي ساهم في تصاعد حملات الاعتقال في العديد من القرى والبلدات".

وأوضحت أن حملات الاعتقال المكثفة رافقتها عمليات إعدام ميدانية، وتدمير عشرات المنازل وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى الثانية (عام 2000).

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وترتكب إسرائيل بدعم أميركي -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​​​​​​​​

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 974 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​