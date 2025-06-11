بن غفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى للمرة العاشرة منذ توليه منصبه

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر لقناة الجزيرة أن نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال انتشروا في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وتزامن اقتحام بن غفير مع اقتحام 206 مستوطنين للمسجد خلال الفترة الصباحية، حيث أدوا صلوات وطقوسا دينية، كما منعت شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين للأقصى بالتزامن مع اقتحام بن غفير للمسجد.

وتكرر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى مرات عدة منذ توليه منصبه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية عام 2022، كان آخرها في 26 مايو/أيار المنصرم، احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967، حيث أدلى بتصريح من داخل المسجد قال فيه إن الصلاة والسجود في جبل الهيكل أصبحت ممكنة، وعبّر عن فرحته برؤية آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى.

يذكر أن بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت أول أمس الثلاثاء، عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شملت حظر السفر وتجميد الأصول، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.