الزحف العربي نحو غزة… قافلة الصمود تجسد التضامن وتبعث برسائل التحدي للاحتلال

بعد وصولها إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا، بدأت "قافلة الصمود" المغاربية" –التي انطلقت من تونس والتحق بها وفد جزائري لاحقا– مرحلتها الثانية، لتعبر الأراضي الليبية في طريقها نحو الحدود مع مصر، ضمن مسارها المبرمج لكسر الحصار عن قطاع غزة.

واحتلت عدة وسوم مثل "#قافلة_الصمود"، و"#قافلة_الصمود_تمثلنا"، و"#قافلة_عربية_لكسر_حصار_غزة" صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقلت لحظة بلحظة تحركات أعضاء القافلة داخل المدن الليبية وتصريحاتهم أثناء استعدادهم لمغادرة منتجع "جودايم" بالزاوية إلى العاصمة طرابلس ضمن جدول الرحلة.

بمشاركة رسمية وشعبية.. استعدادات في مصراتة الليبية لاستقبال قافلة الصمود لكسر الحصار على #غزة قبل استكمال رحلتها إلى #معبر_رفح pic.twitter.com/8MNYMEUyd0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 11, 2025

وأشعلت الوسوم حماس النشطاء، فعكست تغريداتهم رغبة عارمة في كسر الحصار عن أكثر من مليوني إنسان ينتظرون بفارغ الصبر أي صوت يسهم في تخفيف آلة القتل والتشريد الإسرائيلية.

واعتبر المغردون والمدونون ورواد المواقع، أن الاحتلال لا يرى في حركة القافلة عملا إنسانيا فقط، بل صحوة شعبية عربية وإسلامية شاملة طالما كان يخشاها، حيث كان يراهن على استمرار حالة انقسام الأمة.

من لا يتابع فاعليات #قافلة_الصمود يحرم نفسه من جمال تفاصيل رقيقة ودافئة افتقدناها كثيرًا بين شعوب الدين الواحد والدم الواحد والأرض الواحدة💚✊

ليبيا الكرم والشهامة

تستقبل أحرار القافلة بوجبات وواجب الضيافة التي باتت ليلتها في تجهيزها وتحضيرها على شوق لأشقائها من تونس والجزائر💚 pic.twitter.com/musE1PBA6d — Samira Abderrazik (@SamiraAbde81104) June 10, 2025

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وأشار أحد الحسابات إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفذ مخطط عزل كل تحرك، خصوصا بعد تحييد جبهة لبنان، مؤكدا أن بقاء جبهة اليمن قوية يعني أن أي تحرك يبقى تهديدا وجوديا عابرا للحدود، لأنه يضخ حياة جديدة في الشريان العربي.

ورأى النشطاء، أن القافلة المغاربية تستمد جذورها من نضال الأجداد منذ عام 1948، لتشكل رسالة واضحة بأن الأمة لم تنس قضيتها، ولن تنتصر إلا بوحدتها، وإذا تحركت فلن تتوقف حتى تحقيق الإنصاف للشعب الفلسطيني الذي باتت أرضه مستباحة في غزة والضفة الغربية بفعل الاستيطان، متسائلين: "ماذا بقي من القضية حتى نتحرك؟".

#صباح_الخير

بعد #سفينة_مادلين، تشق #قافلة_الصمود التي وصلت #ليبيا قادمة من #تونس طريق التضامن مع الشعب الفلسطيني، واضعة بين عينيها الوصول إلى #رفح..هذه القافلة تمثل اليوم صرخة أخرى مدوية في آذان الضمير الإنساني، ضد الإبادة والتجويع لأهل غزة..هذه قافلة الشرف التي تستعيد طريق… pic.twitter.com/7TgDXHFiLW — Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) June 11, 2025

في المقابل، دعا كثيرون إلى توسيع القافلة حتى تضم الآلاف، ليكون لها أثر أكبر في الضغط على الحكومات، منادين بما وصفوه "الزحف الشعبي الهادر" من كل الأوطان العربية والإسلامية، ولو كانت هذه الخطوة متأخرة بحسب وصفهم.

وتساءل أحد المغردين: "أين 57 دولة إسلامية، ولا تزال غزة تنزف والمسجد الأقصى يدنس؟ لا بد من استنهاض الأمة وتنظيم القوافل بالمئات حتى لا تُترك فلسطين ضحية للغاصبين".

من جانبه، شارك رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي النشطاء على منصة "إكس"، داعياً المسلمين للمشاركة في قوافل كسر الحصار نصرة لغزة، ومؤكدا أن دعم هذه القوافل علامة من علامات الإيمان الحي، مطالباً بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر رجال ونساء يركبون قوارب الضمير.

7 آلاف مواطن تونسي سجلوا أسماءهم للمشاركة في قافلة الصمود التونسية لكسر الحصار عن غزة لكن لم يستكملوا الإجراءات لأن القانون التونسي يلزم من سنهم دون الـ 35 عاماً بالحصول على إذن بالسفر من أوليائهم.

في نهاية المطاف 1500 تونسي يشاركون في القافلة.

الصورة لأم تونسية تودع ابنها. pic.twitter.com/BIMdyF40vh — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) June 10, 2025

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وتفاعل آلاف المتابعين مع أنشطة القافلة، موثقين تحركاتها بالصور والفيديوهات، مطالبين بتنظيم فعاليات في الميادين والجامعات والشوارع العامة لنقل القضية إلى خارج إطار المنصات الرقمية، ونشر الوعي بها ليحدث تحرك جماهيري تلقائي.

كما أشادت حسابات مغاربية وعربية بالحفاوة الليبية البالغة وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود المرافقة للقوافل، مؤكدين أن تعاطف الشعوب مع قضية فلسطين هو ما سيحقق وصول القافلة إلى هدفها.

وأشار أحد الحسابات على منصة "إكس" إلى أن عدد المشاركين بلغ الآلاف، وليس 1500 فقط، لكنهم أنهوا إجراءات قانونية تونسية تفرض على من هم دون 35 عاماً الحصول على إذن بالسفر من أوليائهم.

في الوقت نفسه، طالب مؤثرون ومدونون نظراءهم في ليبيا ومصر بإتمام إجراءاتهم، حتى يتمكن الجميع من الانضمام إلى القافلة.