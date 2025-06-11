هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا وخياما و12 منشأة في محافظتي رام الله وسلفيت في الضفة الغربية، كما اعتقل 150 فلسطينيا في الأيام السبعة الماضية.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية برفقة آليات هدم اقتحمت بلدة كفر الديك غربي سلفيت في شمالي الضفة الغربية، وشرعت بعملية هدم منزل المواطن يونس الديك مكون من طابقين بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضح الشهود، أن القوات أخلت المنزل من سكانه قبل أن تهدمه بواسطة جرافات.

وفي بلدة المغير شرقي رام الله، شرعت قوة إسرائيلية بعملية هدم 12 منشأة زراعية منها آبار جمع مياه وغرفة زراعية وجدران حجرية، بذات الذريعة بحسب شهود عيان.

كما هدمت القوات الإسرائيلية، خيام إحدى القرى الفلسطينية جنوبي الضفة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت صباح اليوم عمليات هدم خيام المواطنين في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة.

وأوضح أن القوات أجلت السكان قسرا بعد أن قاموا ببناء خيامهم على أنقاض منازلهم التي هدمت سابقا.

وأضاف مليحات، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإجلاء طلبة المدرسة من القرية لهدم خيام المواطنين.

إعلان

وقال إن مسافر يطا تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري للمواطنين، والاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

بعد هدم القرية مرتين وسكن الأهالي في كهوفها.. جيش الاحتلال يحاول من جديد تشريد أهالي قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، لصالح البؤر الاستيطانية المحيطة بها. pic.twitter.com/u53iSUCkX5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 11, 2025

اعتقال 150 فلسطينيا

في الأثناء، قال النادي الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الأسبوع الأخير من الضفة نحو 150 مواطنا، منهم أطفال، ونساء، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، والتي تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم، جنين ونابلس.

وذكر أن عمليات الاعتقال تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، رافقها عمليات إعدام ميدانية، وتدمير عشرات المنازل في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا واسعا مستمرا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح النادي أن الاحتلال نفذ في الضفة الغربية 17 ألفا و500 اعتقال منذ بدء حرب الإبادة على غزة منهم 545 سيدة، و1400طفل.

وقال نادي الأسير، إن عمليات الاعتقال هذه تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي، حيث شكلت عمليات الاعتقال، ولا تزال أبرز السياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.