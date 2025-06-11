أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده اليوم الأربعاء إجراء تجربة ناجحة لصاروخ برأس حربي يزن طنين، مؤكدا أن کافة القواعد الأميركية "تحت مرمانا، وسوف نستهدف تلك القواعد إذا فرض علينا صراع".

وردا على سؤال بشأن التهديدات العسكرية لبلاده إن فشلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم "إذا فرض علينا صراع ستكون الخسائر البشرية للجانب الآخر أکثر منا".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن نصير زاده قوله إن "کافة القواعد الأميركية تحت مرمانا وسوف نستهدف تلك القواعد في الدول المضيفة دون أي اعتبار".

وأوضح وزير الدفاع الإيراني أن "التجربة الناجحة" للصاروخ جرت الأسبوع الماضي، مشددا على أن القوات العملياتية الإيرانية "مجهزة بشكل كامل".

اقتراح مضاد

وتسبق تصريحات وزير الدفاع الإيراني جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل بشأن الملف النووي الإيراني مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم بعد قرابة شهرين من بدء المفاوضات الحاسمة.

وأعلنت إيران أنها ستقدم اقتراحا مضادا للمسودة الأخيرة من واشنطن، التي انتقدتها لفشلها في تقديم تخفيف للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

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وعقد الخصمان اللدودان 5 جولات من المفاوضات منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى.

واتهمت مجموعة من النواب الإيرانيين، في بيان صدر أمس، الولايات المتحدة بتحويل المفاوضات إلى "فخ إستراتيجي" بالتنسيق مع إسرائيل. وقالوا إن "هدف واشنطن هو فرض مطالب بالإكراه، واتخاذ مواقف مهينة تتعارض تماما مع الحقوق المشروعة للشعب الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبق وتوعد أكثر من مرة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال "إذا تطلب الأمر عملا عسكريا، فسنقوم بذلك، وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير، وستؤدي دورا رئيسيا، ولكن لا أحد يقودنا، نحن نفعل ما نريد أن نفعله".