وزراء خارجية عرب سيجتمعون مع نظيرهم الإيراني في النرويج

يصل وزراء خارجية إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عمان إلى النرويج هذا الأسبوع لحضور منتدى سنويا للسلام، وفق ما أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية إيران عباس عراقجي وسوريا أسعد الشيباني والسعودية فيصل بن فرحان ومصر بدر عبد العاطي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، الأربعاء والخميس في منتدى أوسلو، وهو تجمع سنوي مخصص لقضايا السلام وسيعقد خلف أبواب مغلقة في لورينسكوغ، على مسافة نحو 15 كيلومترا من العاصمة النرويجية.

وأكدت وزارة الخارجية النروجية في بيان أن "المنتدى يعقد بينما نمر في حقبة نشهد فيها العديد من الحروب والصراعات الكبرى واستقطاب متزايد وتحالفات جديدة ومنافسة بين القوى العظمى".

وأضافت أن "المشاركين سيناقشون بين أمور أخرى وقف إطلاق النار واستخدام قنوات الاتصال غير الرسمية وجهود السلام وحل النزاعات في عالم يتسم بديناميكية سياسية تتغير باستمرار".

ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع، بحسب البلدين.

ووفقا لموقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي طالبا عدم كشف هويته، قد يعقد المؤتمر يوم الجمعة في أوسلو.

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وبحسب وزارة الخارجية النرويجية، فإن منتدى أوسلو سيجمع مشاركين آخرين "رفيعي المستوى".