قتيلان ومصاب بغارة إسرائيلية على شبعا جنوبي لبنان

قتل لبنانيان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان صباح اليوم الثلاثاء، في إطار تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيلين هما راع وابنه وأصيب الابن الآخر، وذلك أثناء وجودهم في منطقة جنعم ببلدة شبعا الحدودية.

وأتى استهداف بلدة شبعا بعد أن أغارت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين على سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان أمس الاثنين.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان القصف الإسرائيلي أمس أسفر عن سقوط ضحايا، لكن وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن استهداف السيارة أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مما خلّف ما لا يقل عن 209 قتلى و504 جرحى، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.