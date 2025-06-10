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قتيلان ومصاب بغارة إسرائيلية على شبعا جنوبي لبنان

Smoke rise from fires that erupted at open hills by Israeli shelling, in Chebaa, a Lebanese town near the border with Israel, south Lebanon, Friday, June 14, 2024. With cease-fire talks faltering in Gaza and no clear offramp for the conflict on the Lebanon-Israel border, the daily exchanges of strikes between Hezbollah and Israeli forces have sparked fires that are tearing through forests and farmland on both sides of the frontline. (AP Photo/Ramiz Dallah)
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية سابقة على شبعا جنوبي لبنان (أسوشيتد برس)
10/6/2025

قتل لبنانيان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان صباح اليوم الثلاثاء، في إطار تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتيلين هما راع وابنه وأصيب الابن الآخر، وذلك أثناء وجودهم في منطقة جنعم ببلدة شبعا الحدودية.

وأتى استهداف بلدة شبعا بعد أن أغارت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين على سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان أمس الاثنين.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان القصف الإسرائيلي أمس أسفر عن سقوط ضحايا، لكن وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن استهداف السيارة أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مما خلّف ما لا يقل عن 209 قتلى و504 جرحى، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

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المصدر: الصحافة اللبنانية

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