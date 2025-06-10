أخبار|سوريا

قتيلان في هجوم طيران مسيّر على شمالي سوريا

قتيلان في ضربتين بطائرتين مسيّرتين في شمال غرب سوريا المصدر: الدفاع المدني السوري
الدفاع المدني السوري نشر صورا من موقع استهداف سيارة شمالي إدلب (مواقع التواصل)
10/6/2025

أفاد الدفاع المدني في سوريا، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة 4، إثر قصفين منفصلين من طيران مسيّر مجهول على ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء عبر منصة إكس، إن شخصا قُتل وأُصيب 4 آخرين، والجميع مجهولو الهوية، في هجوم صاروخي من مسيّرة مجهولة استهدفت سيارة على طريق مؤدٍّ إلى مخيم للنازحين في بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب.

وبيّن الدفاع المدني أن الاستهداف الآخر تسبب بمقتل شخص في هجوم من مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق سرمدا-البردقلي بريف إدلب الشمالي صباح اليوم الثلاثاء.

وفي حين لم تتبنَّ أي جهة تنفيذ الهجومين حتى الآن، فقد استهدفت طائرة مُسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة سيارة تقل شخصين، في محافظة إدلب، منتصف فبراير/شباط الماضي.

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وسبق أن أعلنت واشنطن على مدى سنوات شنها غارات وعمليات بسوريا وقتلها قادة في تنظيم الدولة، وسط تقارير تفيد بأن التنظيم مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم في سوريا عام 2019.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

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