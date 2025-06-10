قتيلان في هجوم طيران مسيّر على شمالي سوريا

أفاد الدفاع المدني في سوريا، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة 4، إثر قصفين منفصلين من طيران مسيّر مجهول على ريف إدلب شمال غربي البلاد.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، عبر منصة إكس، إن شخصا قُتل وأُصيب 4 آخرين، والجميع مجهولو الهوية، في هجوم صاروخي من مسيّرة مجهولة استهدفت سيارة على طريق مؤدٍّ إلى مخيم للنازحين في بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب.

مقتل شخصٍ وإصابة 4 آخرين والجميع مجهولي الهوية، في هجوم صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، استهدف سيارةً كان فيها 4 أشخاص (القتيل ومصابين اثنين وشخص آخر لم يصبه أذى) فيما كان المصابان الآخران أحدهما بالقرب من محل تجاري والآخر أصيب بشظيةٍ أثناء وجوده داخل حافلةٍ للركاب تسير… pic.twitter.com/hpdxkmUkQh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 10, 2025

وبيّن الدفاع المدني أن الاستهداف الآخر تسبب بمقتل شخص في هجوم من مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق سرمدا-البردقلي بريف إدلب الشمالي صباح اليوم الثلاثاء.

وفي حين لم تتبنَّ أي جهة تنفيذ الهجومين حتى الآن، فقد استهدفت طائرة مُسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة سيارة تقل شخصين، في محافظة إدلب، منتصف فبراير/شباط الماضي.

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وسبق أن أعلنت واشنطن على مدى سنوات شنها غارات وعمليات بسوريا وقتلها قادة في تنظيم الدولة، وسط تقارير تفيد بأن التنظيم مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 ثم في سوريا عام 2019.