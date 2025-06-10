عدسة الاحتلال شمال غزة توثق خروج مقاوم من بين الركام وتفجيره ميركافا

"خاصرتها بالألغام.. وتنفجر.. لا هو موت.. ولا هو انتحار.. إنه أسلوب غـزة في إعلان جدارتها بالحياة..".

و"لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غـزة في الدفاع عن بقائها وفي استنزاف العدو..".

هكذا وصف الشاعر الفلسطيني محمود درويش غزة، وكأنه يستشرف مشهد مقاوم شجاع يخرج من بين الركام ليزرع عبوة ناسفة بدقة تحت دبابة "ميركافا" ويفجرها في قلب المعركة.

هو مشهد وثقته كاميرات الاحتلال نفسها، وتحول خلال ساعات إلى أيقونة تداولها جمهور منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

في غزة، للصفر قيمة لا تُقاس بالأرقام، بل بالشجاعة والإيمان. مقاوم فلسطيني يخرج من بين الأنقاض، يزرع عبوة في قلب دبابة صهيونية، ثم يعود إلى مخبئه قبل أن تنفجر. هذه اللحظة تختصر معاني البطولة والتحدي. في غزة، كل لحظة مقاومة تكتب تاريخًا من العزة والكرامة. — هاشم اسحاق (@Hashim8shaq) June 10, 2025

البطولة توثق بعدسة العدو

وقال مغردون يبدو إن الصفر بلا قيمة في المعادلات الرياضية، لكنه في غزة يهز أساطيل الظلم، ويصنع معادلة جديدة للبطولة.

فمقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم أظهر مقاوما يتسلل من بين الأنقاض، يتحدى الحصار والاستهداف وأحدث منظومات الرصد، ويضع عبوة ناسفة تحت "الميركافا" قبل أن ينسحب بجرأة فائقة ويفجرها بدقة مذهلة، في قلب شمال غزة.

🔥 لحظة ملحمية في غزة!

مقاوم شجاع يخرج من الظل، يزرع عبوة ناسفة تحت دبابة "ميركافا" ويفجرها بدقة! 💥

كاميرات الاحتلال نفسها توثق عزيمة المقاومة! من يقول إن الصفر بلا قيمة؟ هذا الصفر يهز أساطيل الظلم! 💪 🔻 توثيق بطولي لعملية تفجير دبابة في قلب غزة! #المقاومة_تنتصر #غزة_تُباد pic.twitter.com/yeulsxSbVb — منال الدليمي | Manal Al-Dulaimi (@manal_d_) June 10, 2025

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وكتب مغردون معلّقين على المشهد أن "في غزة، للصفر قيمة لا تُقاس بالأرقام، بل بالشجاعة والإيمان. ففي تلك اللحظة تلخصت معاني البطولة والتحدي".

وأضاف آخر "مقاوم جائع، محاصر بالطائرات وأشد القذائف فتكًا، يخرج من تحت الركام ليزرع عبوة ويفجرها. هل هؤلاء رجال يُقهرون أو يستسلمون؟".

رجل كألف أمام كاميرا الاحتلال

وتناقل ناشطون المشهد على أنه تجسيد لمعنى المسافة صفر عند مقاومة غزة، حين يكون المقاوم رجلًا بألف، يتحدى الجيش الإسرائيلي بكافة ترسانته وقوته النارية.

وعلق آخر "مقاتل خرج من فتحة نفق داخل مبنى، ولاحق قوة من اللواء 401، وزرع عبوة ناسفة ولاذ بالفرار كل ذلك أمام عدسات جنود الاحتلال أنفسهم".

من قال بأن ليس للصفر قيمة، فهو مخطئ 🔻توثيق قيام مقاوم في غـ. ـزة بوضع عبوة اسفل دبابة ميركافاة وتفجيرها. pic.twitter.com/GlQwUdvalw — د.بن سعيد Bin Saeed𓂆 (@Se2Bin2) June 10, 2025

وقد أقرت وسائل إعلام الاحتلال بوقوع الحادثة، ووصفت المشهد بأنه "لقطات غريبة من شمال قطاع غزة" حيث أظهر الفيديو مقاتلًا يخرج من مخبئه داخل مبنى، ويلاحق قوة عسكرية، ويزرع العبوة ثم ينسحب بمهارة. إنها لحظة تختصر روح المقاومة في غزة وتعيد رسم معادلات القوة.

إنه المشهد الغزّي المتكرر حيث تنبعث الحياة من بين الحطام، وتُقتلع الأسطورة من قلب المستحيل. وفي غزة، كل لحظة مقاومة تكتب تاريخا جديدا من العزة والكرامة. هكذا كتب بعض المغردين وهم يصفون المشهد البطولي للمقاوم.