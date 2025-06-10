إسرائيل تشن غارات على الحديدة بعد أوامر بإخلاء 3 موانئ

شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة الحديدة جنوبي اليمن صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية، بأعقاب أنباء عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل قبل وصوله إلى أجوائها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة، دون أنباء عن إصابات حتى الآن.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات على اليمن. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانه حول هذه الأنباء حتى الآن.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر مساء أمس بإخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن تمهيدا لاستهدافها، زاعما أنها مقر "لأنشطة إرهابية"، وفق وصفه.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/أيار الماضي.

ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء تل أبيب.

ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي في 28 مايو/آيار الماضي هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والرابع منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي، عقب هدنة مؤقتة دامت نحو 60 يوما.

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وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.

وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل بتعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.