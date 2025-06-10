عاجل | هيئة البث عن مكتب رئيس الوزراء: ترامب أبلغ نتنياهو أنه قدم مقترحا معقولا لإيران ويتوقع تلقي الرد خلال أيام
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: ديرمر ورئيس الموساد سيلتقيان ويتكوف قبل المحادثات المقبلة بين واشنطن وطهران
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات ديرمر ورئيس الموساد مع ويتكوف ستركز على مسودة الاتفاق النووي
هيئة البث عن مكتب رئيس الوزراء: ترامب أبلغ نتنياهو أنه قدم مقترحا معقولا لإيران ويتوقع تلقي الرد خلال أيام
وكالة أنباء الطلبة عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار واتفاقية الضمانات
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنرد كما فعلنا سابقا إذا اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا ضدنا
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نرضخ للمطالب التي تريد تفكيك صناعتنا النووية وهذا حلم لن يتحقق
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ردنا سيكون ضمن إطار اتفاقية الضمانات ولن نستمر في الإجراءات الطوعية
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنحدد باللجنة النووية بمجلس الأمن القومي ردنا على أي قرار للوكالة الدولية
التفاصيل بعد قليل..