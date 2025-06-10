عاجل | هيئة البث عن مكتب رئيس الوزراء: ترامب أبلغ نتنياهو أنه قدم مقترحا معقولا لإيران ويتوقع تلقي الرد خلال أيام

القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: ديرمر ورئيس الموساد سيلتقيان ويتكوف قبل المحادثات المقبلة بين واشنطن وطهران

القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات ديرمر ورئيس الموساد مع ويتكوف ستركز على مسودة الاتفاق النووي

هيئة البث عن مكتب رئيس الوزراء: ترامب أبلغ نتنياهو أنه قدم مقترحا معقولا لإيران ويتوقع تلقي الرد خلال أيام

وكالة أنباء الطلبة عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار واتفاقية الضمانات

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنرد كما فعلنا سابقا إذا اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا ضدنا

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نرضخ للمطالب التي تريد تفكيك صناعتنا النووية وهذا حلم لن يتحقق

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: ردنا سيكون ضمن إطار اتفاقية الضمانات ولن نستمر في الإجراءات الطوعية

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنحدد باللجنة النووية بمجلس الأمن القومي ردنا على أي قرار للوكالة الدولية

التفاصيل بعد قليل..