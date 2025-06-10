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عاجل | مصادر طبية: 23 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

10/6/2025-|آخر تحديث: 09:30 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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