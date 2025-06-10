سرايا القدس: كبدنا الاحتلال قتلى وجرحى بتفجير عبوات جنوب خان يونس

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها كبدت جيش الاحتلال قتلى وجرحى إثر تفجير عبوات شديدة الانفجا بها جنوب خان يونس في قطاع غزة يوم السبت.

وقالت سرايا القدس إنه " بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال، تمكنوا من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في محيط مدرسة المهاجرين بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس بتفجير عدد من العبوات البرميلية شديدة الانفجار – المزروعة مسبقاً، مشيرة إلى أنهم رصدوا إطلاق قوات الاحتلال كثافة نارية وقنابل دخانية لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء القتلى والجرحى.

كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن قوات “الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قولها إنها تمكنت من الاستيلاء على عشرات الكيلو غرامات من مادة متفجرة شديدة الانفجار يستخدمها جيش الاحتلال في عمليات نسف وتدمير منازل الأهالي شرق مدينة غزة.