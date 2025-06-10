مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح داخل مدرسة بالنمسا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف مدرسة في مدينة غراتس النمساوية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية والشرطة.

ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية الرسمية عن الشرطة قولها إن عددا من المصابين بينهم طلاب ومعلمون، تعرضوا لجروح خطيرة.

وأضافت الهيئة أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو أحد طلاب المدرسة، وقد أقدم على الانتحار عقب تنفيذه الاعتداء، بحسب التقديرات الأولية للشرطة.

فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية المهاجم أو دوافع الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات جارية.

وأعلنت الشرطة النمساوية في بيان عاجل أنها بدأت عملية أمنية واسعة في مدينة غراتس الواقعة جنوبي البلاد، لتأمين المنطقة المحيطة بالمدرسة وللتأكد من عدم وجود أي تهديد إضافي.