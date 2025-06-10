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صاروخ من اليمن يستهدف إسرائيل والحوثيون يتوعدون بالتصعيد

TEL AVIV, ISRAEL - MAY 4: Police officers inspect a scene after a ballistic missile fired from Yemen by the Houthi struck at a field near Israel's International airport Ben Grunion on May 4, 2025 in Tel Aviv, Israel. Israeli officials have said that a ballistic missile which landed close to the country's main international airport on Sunday was fired by the Iran-backed Houthi rebel group in Yemen. Eight people were injured, according to emergency services, and air traffic at Ben Gurion Airport was temporarily halted. The Houthis, who have escalated a campaign against Israel in opposition to the blockade of aid to Gaza, confirmed the attack in a televised statement. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
قوات إسرائيلية قرب موقع سقوط صاروخ سابق من اليمن (غيتي)
10/6/2025-|آخر تحديث: 20:36 (توقيت مكة)

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها تحضّر لتصعيد هجماتها في العمق الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ الاعتراضية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع بتل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحوثيون أن إسرائيل قصفت ميناء الحديدة، وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن غارتين استهدفتا أرصفة الميناء.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن سفنا حربية تابعة له هاجمت أهدافا في ميناء الحديدة "لتعميق الضرر" هناك، متهما الحوثيين باستخدام الميناء في عمليات إرهابية، حسب وصفه.

وكتب نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة في منشور على موقع إكس، أن "العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يُحدث أي تأثير يُذكَر على عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا الى الشوارع بالملايين نصرة لغزة".

وشدد عامر على أن هذا الهجوم "لم يُعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

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في المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.

المصدر: الجزيرة

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