مسودة قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي

حصلت الجزيرة على مسودة مشروع قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، في الوقت الذي حذر فيه نواب إيرانيون من تحويل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إلى "فخ إستراتيجي" لطهران.

وتشدد مسودة مشروع القرار على ضرورة تعاون طهران الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعرب الدول الغربية في المسودة عن قلقها من عدم تقديم إيران تفسيرات لوجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.

كما تبدي قلقا بالغا بشأن التراكم السريع لليورانيوم العالي التخصيب من قبل إيران.

وأكدت مسودة مشروع القرار على دعم حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.

فخ إستراتيجي

من جهة أخرى، قال نواب إيرانيون في بيان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تحويل المحادثات النووية إلى "فخ إستراتيجي" لإيران.

ويأتي البيان قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وورد في البيان أن "الولايات المتحدة ليست جادة في المفاوضات على الإطلاق وقد حددت الهدف من المحادثات بأنه فرض لمطالبها وتبنت مواقف هجومية تتعارض تماما مع الحقوق الثابتة للإيرانيين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوضح أمس الاثنين أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن قضية تخصيب اليورانيوم في إيران، والتي يقول المشرعون الإيرانيون إنها جزء غير قابل للتفاوض من البرنامج النووي الإيراني.

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وعلى الرغم من قول ترامب إن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد يوم الخميس، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن من المقرر أن تُعقد يوم الأحد المقبل في عُمان.

ومن المقرر أن تقدم إيران عرضا مضادا للعرض الأميركي للاتفاق النووي الذي تقول إنه غير مقبول بالنظر إلى موقفها من التخصيب وعدم وجود تفاصيل بشأن رفع العقوبات.

وقال المشرعون في بيانهم إن "الاتفاق الوحيد المقبول هو اتفاق يرفع جميع العقوبات بشكل دائم بهدف تحقيق منافع اقتصادية لإيران".