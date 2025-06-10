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عاجل| الجزيرة تحصل على مسودة مشروع قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي

10/6/2025
  • الجزيرة تحصل على مسودة مشروع قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي.
  • مسودة مشروع القرار الغربي تشدد على ضرورة تعاون طهران الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • مسودة مشروع القرار الغربي تعرب عن القلق من عدم تقديم إيران تفسيرات لوجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.
  • مسودة مشروع القرار الغربي تبدي قلقا بالغا بشأن التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران.
  • مسودة مشروع القرار الغربي تؤكد على دعم حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
المصدر: الجزيرة

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