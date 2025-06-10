طهران تتمسك بـ"تخصيب اليورانيوم" وترامب يبحث إستراتيجيته ضدها

قالت إيران إن إجراءات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإيقاف مسار التقدم في إيران لن تؤدي الى أي نتيجة، وأكدت أنها أبلغت واشنطن رفضها مطلب تخصيب اليورانيوم، في حين ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الإستراتيجية الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أعداء إيران يسعون إلى عرقلة التقدم في البلاد، وإن محاولاتهم ليست سوى أوهام باطلة.

وأكد بزشكيان أن إرادة الشعب الإيراني ستُفشل أهداف من يفرض العقوبات على البلاد، معتبرا أنه كلما زادت الضغوط على الشعب الإيراني زادت قدرات الإيرانيين وإبداعاتهم.

من جهته، قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء إن جولة المفاوضات المقبلة الأحد المقبل في مسقط ستكون الأولى التي تقدم فيها إيران تقييمها لمطالب أميركية مكتوبة.

وأضاف روانجي أن بلاده ستعرض للأميركيين في جولة المفاوضات المقبلة أسبابها بشأن ضرورة استمرار التخصيب.

واعتبر أن فكرة مجمع إقليمي لتخصيب اليورانيوم مرفوضة إذا لم تضمن التخصيب داخل إيران.

جولات ومفاوضات

وقد أجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عُمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب.

إعلان

وتشكل مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية، إذ تؤكد إيران حقها في مواصلة التخصيب لأغراض مدنية، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي ترامب إنه ناقش مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف المفاوضات، معتبرا أن طهران لا تقدم تنازلات، وحذرها من عدم إبرام اتفاق.

مشاورات موسعة

من جانبه، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية موسعة، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن مناقشات مكثفة تُجرى بشأن الردود المحتملة في حال انهيار المفاوضات، مؤكدين على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا.

في المقابل، هددت إيران بالرد في حال تعرضت لضربة إسرائيلية، كما أكدت تمسكها بخطوطها الحمراء في المفاوضات.

وقد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو إخراج موضوع الهجوم على إيران من الخطاب العام.

ونقلت هآرتس عن مصدر مطلع على فحوى مكالمة ترامب ونتنياهو مساء أمس الاثنين -والتي استمرت 5 ساعات و40 دقيقة- قوله إن نتنياهو حاول إقناع الرئيس الأميركي بوقف المفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران.

وقال نتنياهو خلال المكالمة إن الإيرانيين يلعبون بالأميركيين، وإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل.

وبحسب المصدر، فإن ترامب أوضح لنتنياهو أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم في وقت قريب.

الإستراتيجية الأميركية

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع قولهم إن الرئيس ترامب وأعضاء فريقه للسياسة الخارجية اجتمعوا في كامب ديفيد لساعات أول أمس الأحد، لمناقشة الإستراتيجية الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني والحرب في غزة.

وقال الموقع إن الاجتماع بشأن إيران وغزة حضره إلى جانب ترامب نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومسؤولون آخرون.

إعلان

والأسبوع الماضي، قالت إيران إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "كثير من الالتباسات".

وأجرى البلدان 5 جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل/نيسان الماضي سعيا إلى إيجاد بديل عن الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في عام 2015.

وكان الرئيس الأميركي تخلى عن ذلك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى عام 2018.

ووفق الوكالة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق عام 2015.

يذكر أن صنع رأس نووي يتطلب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.