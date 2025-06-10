شهداء بمناطق متفرقة بغزة واتهام للمؤسسة الأميركية بالتسبب باستشهاد 130 مواطنا

قالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن 14 فلسطينيا استُشهدوا في قصف إسرائيلي قرب مركز مساعدات تابع للشركة الأميركية غرب رفح، جنوبي القطاع، في حين أكد المكتب الحكومي بغزة أن المؤسسة الأميركية تمثل أداة للاحتلال لإبادة الغزيين.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، بإصابة أكثر من 30 شخصا، خلال إطلاق مسيرات إسرائيلية القنابل والرصاص على تجمعات للمواطنين قرب مركز مساعدات غرب رفح.

إبادة الغزيين

في الأثناء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن مؤسسة غزة الإنسانية "تسببت خلال أسبوعين فقط من عملها، في استشهاد أكثر من 130 مدنيا برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وإصابة قرابة ألف مدني آخر".

وقال المكتب الإعلامي إن 9 فلسطينيين "ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن استدرجتهم هذه المؤسسة إلى مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن المؤسسة تروج الأكاذيب، وتدعي زورا أن المقاومة تهددها وتمنعها من توزيع المساعدات، مؤكدا أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية.

وفي السياق ذاته، حذر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أن العمليات الأممية الإغاثية في غزة قد تتوقف برمتها إذا واصلت السلطات الإسرائيلية منع وكالات المنظمة الدولية من الوصول إلى مخزون الوقود في القطاع. وأشار حق إلى نهب قرابة 260 ألف لتر من الوقود في شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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شهداء وغارات

وفي التطورات الميدانية الأخرى، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية في مستشفى ناصر باستشهاد 7 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية استشهاد 3 من طواقم الخدمات الطبية وصحفي، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت موقعا خلال محاولة طواقم الخدمات الطبية انتشال شهداء وجرحى في منزل تعرض لغارات إسرائيلية كما تصادف وجود الصحفي في نفس المكان ما أدى إلى استشهاده.

كما أفادت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد فلسطينييْن وإصابة عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين قرب مخبز في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. وقد انتشلت فرق الإنقاذ جثماني الشهيدين والمصابين إلى المستشفى الذي يواجه ضغطا شديدا وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود.

استهداف الطواقم الطبية

وفي خان يونس، قال مراسل الجزيرة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار لحقت بالمستشفى وخيام النازحين ومراكز الإيواء المجاورة.

كما أفادت مديرية الخدمات الطبية في قطاع غزة باستشهاد 3 مسعفين من طواقمها أثناء إجلاء مصابين من حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتظهر صور الجزيرة المسعفين الثلاثة في مستشفى الشفاء بعد آخر عملية إنقاذ قاموا بها من حي الرضوان، قبل أن يتوجهوا إلى شارع يافا بحي التفاح بعدها بدقائق، وهناك استهدف جيش الاحتلال سيارتهم قبل وصولهم إلى ضحايا القصف.

وفي حصيلة أولية، أكدت مصادر في مستشفيات غزة أن 61 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الاثنين في قصف إسرائيلي على أنحاء القطاع.