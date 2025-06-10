شاهد.. متظاهر يقطع مؤتمر آبل للمطورين نصرة لفلسطين

أثار ناشط الانتباه بعد قطعه مؤتمر آبل للمطورين وإبداء تضامنه مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لواحدة من أسوأ المجازر في التاريخ الحديث، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما نقله موقع "ذي فيرج" المتخصص في الأخبار التقنية، كان رئيس قسم البرمجيات كريغ فيديريغي يلقي أمام الحضور الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عندما بدأ المتظاهر بالصراخ.

وفتح المتظاهر سترته ليكشف عن ارتدائه الكوفية، رافعا شارة وبدا وكأنه يقول إنه يعمل في شركة آبل.

ورغم أن كلماته كانت صعبة السماع، تحدث المتظاهر حوالي 30 ثانية قبل أن تقوده فرق الأمن إلى الخارج، في حين استمر رئيس قسم البرمجيات في شركة آبل في التحدث.

وفي فعاليات مايكروسوفت الأخيرة أثناء مؤتمر "بيلد" الشهر الماضي، قام موظف بمقاطعة كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، داعيا إلى "حرية فلسطين".

كما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن شركة مايكروسوفت فصلت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

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وفصلت الموظفتان بعد احتجاجهما أثناء احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.