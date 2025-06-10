سرايا القدس تبث مشاهد لاستيلائها على مسيرة إسرائيلية وقصف عسقلان

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لاستيلاء عناصرها على طائرة استخبارية إسرائيلية وقصف مدينة عسقلان المحتلة بالصواريخ.

وأظهرت المشاهد صورا للمسيرة التي ظهرت بحالة جيدة، وأجزائها المختلفة، وبعدها عرض لتجهيز قاذفات صواريخ وإطلاقها ليلا.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت أمس الاثنين أن عناصرها استولوا على طائرة مُسيرة إسرائيلية من نواع "إيفو ماكس"، تم إسقاطها شرقي مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وقالت إنها حصلت منها على معلومات وإحداثيات مهمة.

كما بثت الأحد مشاهد قالت إنها من كمين نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية بتفجير عبوات وقذائف في تل الزعتر شرق جباليا شمالي القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.