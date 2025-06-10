ترحيل اثنين من نشطاء السفينة مادلين وآخرون يرفضون

وصلت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ إلى باريس وكذلك وصل الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو إلى برشلونة، بعد ترحيلهما من إسرائيل إثر مشاركتهما في رحلة السفينة مادلين لكسر الحصار عن غزة. في حين ينتظر النشطاء الآخرون العرض على المحكمة لرفضهم التوقيع على أوامر ترحيل.

وقالت ثونبرغ عقب وصولها إلى العاصمة الفرنسية متوجهة إلى السويد إن "ما حدث لنا هو استمرار لانتهاك إسرائيل القانون الدولي" مشيرة إلى أن النشطاء يتعرضون لانتهاكات لكنها لا تقارن بما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأضافت أن "إسرائيل نفذت عملا غير قانوني باختطافنا في المياه الدولية" مطالبة بالإفراج عن المحتجزين من النشطاء الذين لا تعرف شيئا عن سلامتهم، وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت الناشطة السويدية أنهم سيواصلون محاولاتهم لوقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومات متواطئة فيما يحصل بغزة من خلال دعمها جرائم إسرائيل في القطاع.

ومن جهته، أكد توريبيو أن ما قامت به إسرائيل بحق سفينة مادلين هو هجوم قراصنة غير قانوني، وقال إن جيش الاحتلال اختطف السفينة واعتقل ركابها في المياه الدولية بعيدا عن أي منشآت أو مناطق عسكرية.

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ومن جانب آخر، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 8 من أعضاء السفينة رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل وسيتم تحويلهم إلى الحجز تمهيدا لترحيلهم قسريا.

وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت -في بيان- أن النشطاء على متن السفينة مادلين نُقلوا إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكدت أن من يرفض منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل سيتم عرضه على قاض لإقرار ترحيله وفق القانون الإسرائيلي.

العرض على المحكمة

ونقلت وكالة الأناضول -عن مركز عدالة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء- أن 4 من نشطاء السفينة مادلين غادروا أو في طريقهم لمغادرة إسرائيل، بينما ينتظر 8 منهم العرض على المحكمة لرفضهم التوقيع على أوامر ترحيل.

وقد اعتقلت إسرائيل -فجر أمس- 12 ناشطا من عدة بلدان بعد الاستيلاء على "مادلين" بينما كانت تبحر بالمياه الدولية في طريقها إلى غزة حاملة مساعدات إنسانية.

وذكر المركز الحقوقي العربي -في بيان- أن 3 نشطاء غادروا أو في طريقهم للمغادرة، إضافة إلى الصحفي عمر فياض من قناة "الجزيرة مباشر" بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد تذاكر سفرهم.

ورفض النشطاء الثمانية الآخرون التوقيع على أوامر الترحيل، ولذلك احتجزوا وسيتم عرضهم على المحكمة خلال اليوم.

وأوضح مركز عدالة أن فريقه القانوني يرافق المحتجزين أمام المحكمة والسلطات الإسرائيلية التي ستخوض اليوم في تفاصيل ما إذا كان قرار الترحيل قانونيا أو لا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض -بعد إفراج إسرائيل عنه – إن القوات الإسرائيلية احتجزتنا ليوم بغرفة داخل السفينة مادلين التي منعتها إسرائيل من بلوغ غزة لكسر الحصار عن القطاع.