ترامب يهدد بتفعيل قانون التمرد وكاليفورنيا ترفع 25 دعوى ضده

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الثلاثاء- بتفعيل قانون التمرد، واصفا ما يجري بمناطق في لوس أنجلوس بالتمرد. في حين قال المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا إن الولاية رفعت 25 دعوى على الرئيس "لانتهاكه القانون وتجاوز الدستور".

وقال ترامب -للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض– إنه سيفعّل قانون التمرد إذا تأكد من وجود تمرد ضمن احتجاجات تشهدها لوس أنجلوس لليوم الرابع لمتظاهرين رافضين لسياسات الرئيس حيال الهجرة وترحيل المهاجرين.

ومن جهتها، قالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس إنها ستحاول الاتصال بالرئيس ترامب اليوم لتخبره بأن يوقف مداهمة المهاجرين التي تنفذها السلطات الاتحادية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار ترامب أمرا بنشر نحو 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس، في إطار إستراتيجية اتحادية لمواجهة المظاهرات المعارضة للمداهمات التي تستهدف المهاجرين.

وقد تصاعد التراشق بين ترامب وسلطات كاليفورنيا، إذ أعلن المدعي العام للولاية أمس رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

ومن جهته، قال غافن نيوسوم حاكم الولاية إن "ترامب أشعل الحرائق وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني" مشيرا إلى أن الأمر الذي وقّعه الرئيس لنشر الحرس الوطني لا ينطبق على كاليفورنيا وحدها.

وكان نيوسوم قال إنه قد يرفع دعوى قضائية للطعن في قرار الرئيس نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واتهم ترامب بالسعي إلى إحداث فوضى واختلاق أزمة.

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وفي المقابل، أكد ترامب أمس أنه سيدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا "لاحتمال عرقلته إجراءات إدارته لإنفاذ قوانين الهجرة" قائلا "لم يكن لدي خيار آخر بشأن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا وقد ننشر المزيد إذا استدعت الضرورة".

وسبق ذلك أن وصف ترامب حاكم كاليفورنيا بأنه غير كُفء، وقال إنه وجّه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين".

وكثفت إدارة الرئيس حملات المداهمة على المهاجرين المشتبه بأنهم غير مسجلين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وسط تزايد حدة الاتهامات بين ترامب ونيوسوم.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، شرع ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات".

وفي حين تتواصل الاحتجاجات في لوس أنجلوس، يقول المتظاهرون إنهم لن يغادروا الشوارع قبل سحب قوات الحرس الوطني، ووقف اعتقالات وترحيل المهاجرين.