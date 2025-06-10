الجيش السوداني يتهم حفتر بمساندة مباشرة للدعم السريع

انتقد الجيش السوداني بشدة -في بيان له اليوم الثلاثاء- ما وصفه بالتدخل المباشر لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش السوداني -في البيان- أن قوات الدعم السريع مسنودة بقوات حفتر هاجمت اليوم نقاطه في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة.

واتهم قوات حفتر بانتهاك القانون الدولي، معتبرا ذلك "تعديا سافرا على السودان وأرضه وشعبه" مشيرا إلى أن ذلك يأتي "امتدادا للمؤامرة الدولية والإقليمية على بلادنا تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية والإقليمية".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع -منذ منتصف أبريل/نيسان 2023- حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.