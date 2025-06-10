رسالة من الحوثيين لكتائب القسام تؤكد الالتزام بدعم المقاومة

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) محمد عبد الكريم الغماري، والتي تجدد الالتزام بدعم المقاومة الفلسطينية في معركتها المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الغماري في رسالته إن "اليمن شعبا وجيشا وقيادة سيبقى حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين قلبا وسلاحا حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض إلى أهلها".

وأضاف المسؤول العسكري اليمني أن "غزة التي صارت رمزا للعزة والصمود لن تنكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام"، مشيدا بما وصفها بـ"العمليات النوعية التي يجترحها مجاهدو القسام"، والتي اعتبرها "موضع إلهام لكل الأحرار ودليلا لا يدحض على أن من توكل على الله وثبت في ساحات الوغى فإن النصر حليفه ولو اجتمعت عليه قوى الأرض".

وتابع الغماري "نجدد لكم العهد بأن درب الجهاد دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء".

تغطية صحفية | كتائب القســام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء الركن "محمد الغماري"، بمناسبة عيد الأضحى. pic.twitter.com/uB60euxHp6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 9, 2025

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رسائل متكررة لدعم المقاومة

وقبل أيام، وجّه أنصار الله رسالة مفتوحة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية أكدوا فيها "الوقوف الكامل إلى جانبها"، وحيّت في بيانها العسكري "كتائب القسام وسرايا القدس وكافة المجاهدين الأبطال الذين يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم"، بحسب نص البيان.

وفي خطاب متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع شدد أنصار الله على أن "اليمن الحر العزيز المستقل معكم، لن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".

ويأتي نشر هذه الرسالة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل في المنطقة، حيث تواصل جماعة أنصار الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة فرض "حصار جوي" على المطارات الإسرائيلية واستهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بالصواريخ، مؤكدة استمرار هذه العمليات "حتى وقف الحرب على غزة".

وتشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 180 ألف شهيد وجريح -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى مئات آلاف النازحين، وفق مصادر فلسطينية.