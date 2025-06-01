3 قتلى و28 جريحا في انهيار جسر بمنطقة روسية محاذية لأوكرانيا

قتل 3 أشخاص وأصيب 28 آخرون مساء أمس السبت جراء انهيار جسر في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا، مما تسبب في خروج قطار عن مساره.

وقال حاكم منطقة "بريانسك" ألكسندر بوجوماز على تطبيق تليغرام إن الانهيار وقع في حيّ فيجونيتشسكي، فيما ذكرت قناتا "بازا" و"شوت" الروسيتان على تليغرام أن قطار

الركاب اصطدم بالجسر المنهار.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سائق القطار لقي حتفه بعد اصطدام القطار بالجسر، وأكدت ذلك أيضا وكالة تاس للأنباء.

وقالت قناة بازا إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تعرض للتفجير، دون تقديم ما يدل على ذلك.