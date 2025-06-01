أكبر هجوم روسي بالمسيّرات وكييف تستهدف قاذفات روسية في سيبيريا

أطلقت روسيا الليلة الماضية مئات المسيرات في أكبر هجوم على أوكرانيا منذ بدء الحرب، بينما استهدفت كييف قاذفات روسية بعيدة المدى في قاعدة بسيبيريا، في أول هجوم بهذا العمق.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 472 مسيّرة و7 صواريخ في أكبر هجوم ليلي منذ بدء الحرب، وذلك قبل يوم من محادثات مرتقبة في إسطنبول.

وأضافت أنه جرى إسقاط 382 من الطائرات المسيرة أو تحييدها، إلى جانب إسقاط 3 من الصواريخ.

وكثّفت روسيا في الآونة الأخيرة عدد الطائرات المسيرة التي تطلقها على أوكرانيا، في الهجمات التي تنفذها خلال ساعات الليل.

قاذفات ذات قدرات نووية

في غضون ذلك، قال مدونون مؤيدون لروسيا إن أوكرانيا استهدفت قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية في قاعدة عسكرية بسيبيريا اليوم الأحد، وهو أول هجوم من نوعه حتى الآن من خطوط المواجهة التي تبعد أكثر من 4300 كيلومتر.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور لم يجرِ التحقق من صحتها نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قاذفات إستراتيجية روسية، الغرض منها إسقاط قنابل نووية على أهداف بعيدة، وهي تحترق في قاعدة بيلايا الجوية شمال إيركوتسك.

وفي كييف، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) لـ"رويترز" إن الجهاز شن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية.

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وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن الطائرات التي استهدفها جهاز الأمن شملت قاذفات إستراتيجية من طرازي "تو-95" و"تو-22″، التي تستخدمها روسيا لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا.

وذكر إيغور كوبزيف الحاكم الإقليمي لمنطقة إيركوتسك الروسية أن طائرات مسيرة هاجمت وحدة عسكرية روسية في تجمع سريدني السكني.

وأضاف أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه في ذلك الجزء من سيبيريا، وأن عدد المسيرات المستخدمة في الهجوم لم يتضح بعد.

مفاوضات

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ وفدا أوكرانيا يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، سيكون في إسطنبول غدا الاثنين لإجراء مفاوضات مع روسيا.

وأكد أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى" والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم كييف موسكو باختطافهم.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أن الوفد الروسي غادر إلى إسطنبول لحضور الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا.

وفي 15 و16 مايو/أيار الماضي، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.