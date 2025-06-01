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وزير العدل التشيكي يستقيل بسبب هدية بيتكوين بـ45 مليون دولار

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 9: Czech Minister of Justice, President of the Council Pavel Blazek attends an EU Justice Ministers meeting in the Europa, the EU Council headquarter on December 9, 2022 in Brussels, Belgium. The Council is expected to adopt conclusions on the fight against impunity regarding crimes committed in connection with Russias war of aggression against Ukraine. The European Council has repeatedly called on Russia to stop its indiscriminate attacks against civilians and civilian infrastructure. Those responsible for these war crimes, and their accomplices, will be held to account in accordance with international law. Ministers will hold a debate on a draft directive on asset recovery and confiscation. In May 2022, the Commission presented a proposal to modernise EU asset recovery rules and ensure criminals are deprived of their illegal gains. This proposal will also expand the possibilities to confiscate assets to a wider set of crimes, including the violation of EU restrictive measures. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)
وزير العدل التشيكي صرّح سابقا بأنه لا يرى أي حرج في قبول الهدية التي قُدمت للدولة (غيتي)
1/6/2025

استقال وزير العدل في التشيك بافيل بلازيك وسط انتقادات بأن وزارته قبلت هدية في صورة بيتكوين من مجرم مدان ثم باعت العملة المشفرة لاحقا مقابل نحو مليار كورونة (45 مليون دولار).

وأفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الأمر. وصرح بلازيك بأنه قرر الاستقالة رغم أنه لم يكن على علم بأي أفعال غير قانونية.

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وأضاف في منشور على موقع إكس: "ومع ذلك، لا أريد الإضرار بسمعة الحكومة، ولا الائتلاف الحاكم".

وصرح بلازيك سابقا بأنه لا يرى أي حرج في قبول الهدية، إذ لا يوجد دليل على أنها جاءت من أنشطة غير قانونية. وتساءل: "لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟".

وذكرت وسائل إعلام تشيكية أن هدية البيتكوين جاءت من تاجر مخدرات مُدان.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا -الذي يتخلف ائتلافه عن المعارضة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- إنه مقتنع بأن بلازيك تصرف بحسن نية، لكنه أشاد بالقرار "المسؤول" الذي اتخذه الوزير بالاستقالة.

وأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن" بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.

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ووفقا لتقرير الصحيفة، تمت إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة 4 سنوات.

المصدر : الجزيرة + الألمانية + بلومبيرغ

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