وزير العدل التشيكي يستقيل بسبب هدية بيتكوين بـ45 مليون دولار

استقال وزير العدل في التشيك بافيل بلازيك وسط انتقادات بأن وزارته قبلت هدية في صورة بيتكوين من مجرم مدان ثم باعت العملة المشفرة لاحقا مقابل نحو مليار كورونة (45 مليون دولار).

وأفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الأمر. وصرح بلازيك بأنه قرر الاستقالة رغم أنه لم يكن على علم بأي أفعال غير قانونية.

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وأضاف في منشور على موقع إكس: "ومع ذلك، لا أريد الإضرار بسمعة الحكومة، ولا الائتلاف الحاكم".

وصرح بلازيك سابقا بأنه لا يرى أي حرج في قبول الهدية، إذ لا يوجد دليل على أنها جاءت من أنشطة غير قانونية. وتساءل: "لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟".

وذكرت وسائل إعلام تشيكية أن هدية البيتكوين جاءت من تاجر مخدرات مُدان.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا -الذي يتخلف ائتلافه عن المعارضة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- إنه مقتنع بأن بلازيك تصرف بحسن نية، لكنه أشاد بالقرار "المسؤول" الذي اتخذه الوزير بالاستقالة.

وأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن" بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.

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ووفقا لتقرير الصحيفة، تمت إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة 4 سنوات.