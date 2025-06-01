كاتس يهدد باغتيال خليل الحية والقيادي بالقسام عز الدين الحداد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، باغتيال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، والقيادي في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد.

وقال كاتس في بيان أصدره مكتبه إن الحداد في غزة، وخليل الحية في الخارج؛ من أبرز المستهدفين على قوائم الاغتيال، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

ويشغل الحية منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ أغسطس/آب عام 2024، كما يشغل حاليا عضو المجلس القيادي للحركة ويقيم حاليا خارج الأراضي الفلسطينية.

أما الحداد فهو أحد كبار القادة في كتائب القسام، ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة، وعضو في المجلس العسكري المُصَغَّر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.