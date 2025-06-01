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عاجل| مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب رفح
1/6/2025-|آخر تحديث: 07:15 (توقيت مكة)
مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح.
الإعلام الحكومي بغزة:
- 26 شهيدا و115 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح.
- الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية.
- ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى.
- جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع.
- نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود.
- ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة