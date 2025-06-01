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عاجل| مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب رفح

1/6/2025-|آخر تحديث: 07:15 (توقيت مكة)

مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح.

الإعلام الحكومي بغزة:

  • 26 شهيدا و115 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح.
  • الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية.
  • ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى.
  • جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع.
  • نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود.
  • ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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