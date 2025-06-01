قتيلان وجرحى بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد بمقتل شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوبي البلاد، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي "القضاء" على عنصر من حزب الله، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة بمقتل شخص "في غارة شنها العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف بمنطقة النبطية"، على مسافة حوالى 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن إحدى طائراته "هاجمت وقضت على عنصر في حزب الله ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون" في قضاء النبطية، ما يرجح أن يكون القتيل هو جريح أعلنت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق اليوم.

وفي هجوم آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص ثان في غارة "شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق دبل قضاء بنت جبيل"، كما أدت غارة أخرى استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف المجاورة إلى إصابة شخص، بحسب المصدر نفسه.

وقتل شخصان الخميس وثالث السبت في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان ضمن آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتيلا و501 جريح حسب وكالة الأناضول، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.