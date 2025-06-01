حماس تدين تصريحات هاكابي بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراض فرنسية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي، والتي اقترح فيها إقامة دولة فلسطينية على أراض فرنسية، وأكدت أن "تصريحه الشائن يعكس تبنيا وقحا لسردية الاحتلال الفاشي".

وفي بيان لها قالت حماس إن "تصريحات هاكابي استخفاف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتشكل غطاء سياسيا لجرائم الحكومة الإسرائيلية الإرهابية لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري".

وطالبت حماس في بيانها "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقفة إسناد لشعبنا لنيل حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، مؤكدة أن "التصريح الشائن لهاكابي يعكس تبنيا وقحا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته ويؤكد الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسعي".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، هاجم هاكابي فرنسا ووصف دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية بأنها "غير مناسبة" مقترحا إقامتها على الأراضي الفرنسية، وذلك خلال تطرقه مساء أمس السبت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى المبادرة الفرنسية لإقامة دولة فلسطينية.

وقال هاكابي "إذا كانت فرنسا حقا مصممة إلى هذا الحد على إقامة دولة فلسطينية لدي اقتراح لها: اقتطعي جزءا من الريفييرا الفرنسية (تقع جنوب شرق فرنسا) وأقيمي هناك دولة فلسطينية".

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وأضاف "هي مرحّب بها لفعل ذلك، لكنها غير مرحّب بها لفرض هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة"، في إشارة إلى إسرائيل.

"حملة صليبية"

وأول أمس الجمعة، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب تصريحات له خلال زيارته إلى سنغافورة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس "تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية"، على حد وصفها.

وأول أمس أيضا، قال ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطين "واجب أخلاقي"، كما أعلن في أبريل/نيسان الماضي احتمال اعتراف باريس بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين" في نيويورك منتصف يونيو/حزيران الجاري.

ويعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران الجاري برئاسة السعودية وفرنسا.

وفي مايو/أيار 2024 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.