عاجل | الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه

الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه

الجبهة الداخلية الإسرائيلية:

إطلاق صفارات الإنذار في مناطق في إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمنالقناة ١٤ الإسرائيلية:

الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون وتم إطلاق صواريخ اعتراضية

الجيش الإسرائيلي:

تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن وجاري فحص التفاصيل

صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

الشرطة الإسرائيلية: نقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والوسط والقدس

التفاصيل بعد قليل..