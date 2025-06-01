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عاجل | الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه

1/6/2025-|آخر تحديث: 16:58 (توقيت مكة)

الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه

الجبهة الداخلية الإسرائيلية:

  • إطلاق صفارات الإنذار في مناطق في إسرائيل
  • صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمنالقناة ١٤ الإسرائيلية:
  • الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون وتم إطلاق صواريخ اعتراضية

الجيش الإسرائيلي:

  • تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن وجاري فحص التفاصيل
  •  صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

الشرطة الإسرائيلية: نقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والوسط والقدس

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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