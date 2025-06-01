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عاجل | الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه
1/6/2025-|آخر تحديث: 16:58 (توقيت مكة)
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه
الجبهة الداخلية الإسرائيلية:
- إطلاق صفارات الإنذار في مناطق في إسرائيل
- صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمنالقناة ١٤ الإسرائيلية:
- الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون وتم إطلاق صواريخ اعتراضية
الجيش الإسرائيلي:
- تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن وجاري فحص التفاصيل
- صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن
الشرطة الإسرائيلية: نقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والوسط والقدس
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة