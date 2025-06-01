صاروخ يمني يعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن وأنه جرى التعامل معه، وسط تضارب بوسائل إعلام إسرائيلية بشأن المنظومة التي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون.

وأفادت ما تسمى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" بإطلاق صفارات الإنذار التي دوت في مناطق مختلفة بإسرائيل، منها تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس المحتلة.

وأكد جش الاحتلال أن الصاروخ كان متجها إلى مطار بن غوريون جنوبي تل أبيب، قبل أن يتم اعتراضه.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" باستئناف العمل في مطار بن غوريون بعد توقفه إثر إطلاق الصاروخ.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب والوسط والقدس.

من جانبها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن تقديرات أولية تفيد بأن منظومة "ثاد" الأميركية هي التي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

في المقابل، قالت صحيفة "معاريف" إن منظومة "أرو حيتس" من الجيل الثالث هي التي اعترضت الصاروخ.

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ويشن الحوثيون هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرين ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة"، وكان آخر صاروخ أطلقوه الثلاثاء الماضي وتسبب في هلع كبير بإسرائيل.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم الصاروخية على إسرائيل "ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".

وقد شنت إسرائيل غارات عدة على اليمن، إحداها في 6 مايو/أيار الماضي وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.