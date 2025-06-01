أوكرانيا تعلن تفجير قطار عسكري روسي وموسكو تحقق بانهيار جسرين

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف، في وقت قالت موسكو إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين محاذيتين لأوكرانيا.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد إن القطار المستهدف كان متجها نحو شبه جزيرة القرم ويحمل خزانات وقود وعربات شحن.

وقالت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين متاخمتين لأوكرانيا، مما أدى إلى خروج قطارين عن مسارهما ومقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة

العشرات.

وذكرت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الواقعتان مرتبطين ببعضهما.

وتعرضت مناطق في جنوب روسيا لهجمات متكررة من أوكرانيا خلال الحرب التي بدأتها روسيا بهجوم شامل على جارتها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

انهيار جسرين

وقالت وزارة الطوارئ الروسية ومسؤولون إقليميون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 69 بعد انهيار جسر على مسار للسكك الحديدية في منطقة بريانسك مما أدى لخروج قطار عن القضبان في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

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وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك أن انهيار الجسر كان نتيجة انفجار.

ونقلت الوكالة عنه قوله لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية "تم تفجير الجسر في أثناء مرور قطار كليموفو-موسكو وعلى متنه 388 راكبا".

وذكر بوجوماز عبر تطبيق تيليغرام أن 47 شخصا نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، وإن من بين المصابين ثلاثة أطفال أحدهم في حالة حرجة.

وقال ألكسندر خينشتين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك عبر تطبيق تيليغرام إن جسرا انهار في المنطقة في وقت مبكر اليوم في أثناء مرور قطار شحن فوقه.

وأضاف "سقط جزء من القطار على طريق أسفل الجسر". وأوضح أن النيران اشتعلت في القاطرة، وجرى إخمادها بسرعة. وذكر أن أحد السائقين أصيب في ساقه، ونقل هو وفريق تشغيل القطار إلى مستشفى محلي.

من جهتها أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح تحقيق بحادثي الجسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.