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عاجل | الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول

1/6/2025-|آخر تحديث: 10:18 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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