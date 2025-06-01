ترامب يسحب ترشيحه لحليف إيلون ماسك لقيادة ناسا

أعلن البيت الأبيض أمس السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب ترشيحه للملياردير جاريد إيزاكمان، حليف إيلون ماسك والمقرب منه، لتولي قيادة وكالة ناسا للفضاء.

وقال البيت الأبيض في رسالة بريد إلكتروني إن "من الضروري أن يكون الرئيس القادم لوكالة ناسا متوافقا تماما مع برنامج الرئيس ترامب ومبدأ أميركا أولا"، مشيرا إلى أن ترامب سيعلن مباشرة عن بديل له قريبا.

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل تجاهلا للملياردير إيلون ماسك الذي تنحى الجمعة عن منصبه في قيادة وزارة الكفاءة الحكومية.

ويأتي هذا القرار قبل أيام فقط من تصويت متوقّع في مجلس الشيوخ على ترشيح إيزاكمان.

وكان ترامب قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي وقبل عودته إلى الرئاسة عن رغبته بأن يكون إيزاكمان -رائد الأعمال وأول رائد فضاء غير محترف يسير في الفضاء- مدير ناسا المقبل.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت السبت نقلًا عن مصادر لم تسمها أن ترامب سيسحب هذا الترشيح بعدما علم أن إيزاكمان قدّم تبرعات لديمقراطيين بارزين.

ووفقا للتقارير، فقد مارس ماسك ضغوطا مباشرة على الرئيس ليتولى إيزاكمان الذي كانت له تعاملات تجارية مهمة مع شركة "سبايس إكس"، المنصب الأعلى في وكالة ناسا، مما أثار تساؤلات حول احتمال وجود تضارب مصالح.

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ومع ظهور الخبر، أكد ماسك على منصة إكس أنه "من النادر العثور على شخص بهذه الكفاءة وطيبة القلب".

وبرز إيزاكمان مؤسس شركة "شيفت 4 للمدفوعات" البالغ 42 عاما كشخصية رائدة في مجال رحلات الفضاء التجارية من خلال تعاونه البارز مع سبايس إكس.

وقد صنع إيزاكمان التاريخ في سبتمبر/أيلول الماضي عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف.